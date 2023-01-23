ヨネックス パワークッションコンフォート3ワイド 4E ホワイト/ターコイズ SHBCF3W メンズ バドミントン シューズ 4E : ホワイト×ブルー YONEX【年末の贈り物】

商品情報

原材料の高騰並びに調達・物流費の上昇の影響により2022年7月1日より、メーカー希望小売価格が改定されました。



しばらくの間、商品についているプライスタグの表示が旧価格のものが混在する可能性がございます。ご了承ください。



厚底ソールとパワークッションで足に優しい。



パワークッション・フールクッションソール・デュラブルスキンライト・ダブルラッセルメッシュ



カラー(メーカー表記):

ホワイト×ブルー(682:ホワイト/ターコイズ)



甲材(アッパー):合成繊維



底材(ソール):ゴム底



カット:ローカット



ワイズ:4E



片足重量:305g



片足重量代表サイズ:26.0



生産国:ベトナム



2021年モデル



※ワイズを確認の上お買い求め下さい。また、足のサイズは甲高、幅等個人差がありますので、あくまで目安としてご判断ください。



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