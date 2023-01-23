『ヨネックス メンズ レディス テニス ウインドブレーカー 裏地付きウィンドウォーマーシャツ 70087 YONEX【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 06時 25分に出品され03月22日 06時 25分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在117件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ヒートカプセルダブル搭載。再生ポリエステル使用のウィンドウォーマー



制電・反射・撥水・フルモーション3D・裾スピンドル仕様・ヒートカプセルダブル・再生ポリエステル使用



カラー(メーカー表記):

ダークブルー(277:ダークガン)

ロイヤルブルー(472:ミッドナイトネイビー)

ホワイト(011:ホワイト)



素材:ポリエステル100%



生産国:ベトナム 中国



2022年モデル



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