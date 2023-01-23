『23 CREATURES クリエイチャー サーフボード ニットケース 6’7 7’1 ハードウェアボードソックス ショートボード サーフボード カバー サーフィン 日本正規品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 04時 12分に出品され03月26日 04時 12分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 あすつく 即日出荷【代引き可能】クリエイチャーのニットケース！



HARD WEAR BOARD SOCK 6.7ft 7.1ft



HARD WEAR BOARD SOCKは、サーフボードを衝撃や汚れ、日光から日常的に保護するためのものです。



商品詳細

・耐久性に特化したキャンバス生地を使用

・レトロ系サーフボードに適したデザイン仕様

・DIAMOND-TECH 2.0 Padded Nose Panel Protection

・Barrel Lock Drawstring Closure



サイズ ：

6.7ft

7.1ft



カラー：

MILITARY(グリーン)

MIDNIGHT(ブラック)



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