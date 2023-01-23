『23 CREATURES クリエイチャー サーフボード ニットケース 6’7 7’1 ハードウェアボードソックス ショートボード サーフボード カバー サーフィン 日本正規品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 04時 12分に出品され03月26日 04時 12分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
あすつく 即日出荷【代引き可能】クリエイチャーのニットケース！
HARD WEAR BOARD SOCK 6.7ft 7.1ft
HARD WEAR BOARD SOCKは、サーフボードを衝撃や汚れ、日光から日常的に保護するためのものです。
商品詳細
・耐久性に特化したキャンバス生地を使用
・レトロ系サーフボードに適したデザイン仕様
・DIAMOND-TECH 2.0 Padded Nose Panel Protection
・Barrel Lock Drawstring Closure
サイズ ：
6.7ft
7.1ft
カラー：
MILITARY(グリーン)
MIDNIGHT(ブラック)
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落札価格7854円
304 入札履歴
終了
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