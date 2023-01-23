『【12個セット】クラブ すっぴんクリーム ホワイトフローラルブーケの香り 30g【2024年最新】 』はヤフオクでから04月09日 15時 36分に出品され04月09日 15時 36分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在513件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 「クラブ すっぴんクリーム」がリニューアル発売。リニューアルポイント。 １．のび改良…ムース感はそのまま、のびＵＰ。 ２．保湿成分追加…マシュマロウ抽出物（アルテア根エキス）追加。 ３．フィルター成分追加…オウゴン根エキスがお肌を外部刺激からガード。