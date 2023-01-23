『PGスーパークリア600 (観賞魚/水槽用品)【商工会会員店です】【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 01時 32分に出品され03月20日 01時 32分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在436件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 PGスーパークリア600 (観賞魚/水槽用品) 【ジャンル・特徴】 観賞魚用LEDライト照度最高クラス12000Ｋの明るさ [ NLF-115 ]