『ニュートロ シュプレモ 成犬用 7.5kg ドッグフード【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 12時 51分に出品され04月22日 12時 51分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在199件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本体サイズ (幅X奥行X高さ) :44×72×8cm
本体重量:7.5kg
原産国:アメリカ合衆国
総合栄養食
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落札価格7854円
199 入札履歴
終了
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