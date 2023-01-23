『ニュートロ シュプレモ 成犬用 7.5kg ドッグフード【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 12時 51分に出品され04月22日 12時 51分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在199件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本体サイズ (幅X奥行X高さ) :44×72×8cm

本体重量:7.5kg

原産国:アメリカ合衆国

総合栄養食