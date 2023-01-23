『Tiangtech? ペット犬猫のためのGPSデータレコーダ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 15時 59分に出品され03月27日 15時 59分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在814件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
X01HUN748A
【商品説明】
・あなたの猫は夜またはどの程度までと高速あなたの犬の実行リードオフでどこに行くかガジェットの皇帝からのペットのためのGPSデータレコーダは、記録するために近代的なGPS技術を使用していますユニークなデータレコーダです。
・このGPSトラッカーは、あなたの補助犬の訓練の練習や学習進捗状況を記録するための最良の方法です、そしてあなたの猫がアップあなたの周りではないながらにあるものを見つけるための素晴らしい方法です。
・それは、耐候性である任意のサイズのカラーに簡単に添付して、犬と猫の両方に適しています。
・友達とあなたのペットの冒険をビングまたはあなたの犬や猫がされている場所を確認するにはGoogleマップとでも共有するGPSデータをアップロードします。
・（俗に「Gの足」と呼ばれる）ペットのためのGPSデー
【サイズ】
高さ : 3.70 cm
横幅 : 17.70 cm
奥行 : 23.00 cm
重量 : 90.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7854円
814 入札履歴
終了
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