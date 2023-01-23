『【 ☆当店限定公式特典付☆ /予約/ NewJeans YearBook 22-23 】ニュージーンズ イヤーブック フォトブック シーズングリーティング シーグリ HYBE 公式【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 04時 25分に出品され03月23日 04時 25分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品構成



NewJeans YearBook 22-23：1点



商品構成/セット内容は商品画像にてご確認お願いいたします。



当店限定公式特典：公式フォトカード(1種/メンバー・絵柄ランダム)



※こちらの商品は発注の関係上、キャンセル不可商品でございます。

ご確認のうえ、ご注文をお願いいたします。



※韓国からの輸入商品の為、まれにパッケージ(ケース)にへこみ・つぶれ・傷等がある場合がございます。

上記理由での返品/交換はお受け出来かねますのでご了承のうえ、ご購入くださいませ。



【韓国発売日】

2023年11月13日予定

【弊社発送開始予定日】

2023年12月上旬〜下旬頃より順次発送開始予定

(※年末年始の関係により、多少前後する可能性がございます。)

カテゴリ CD、音楽ソフト、チケット

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