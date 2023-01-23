『Offlaga Disco Pax / Bachelite (15th Anniversary) 〔LP〕【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月03日 08時 46分に出品され05月03日 08時 46分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在733件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 発売日:2023年07月31日 / ジャンル:ワールド / フォーマット:LP / 組み枚数:2 / レーベル:Santeria / 発売国:Europe / 商品番号:SAN-045RLP / その他:限定盤， リマスター / アーティストキーワード:Offlaga Disco Pax