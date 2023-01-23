イ・リ・ア　ＺＥＩＲＡＭ　ＴＨＥ　ＡＮＩＭＡＴＩＯＮ　ＣＯＭＰＬＥＴＥ　ＥＤＩＴ【2024年最新】

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【DVD】／発売日：2004/06/25／BCBA-1899／／プロデューサー：寺田将人／日比靖浩／加藤博 監督・脚本・絵コンテ：アミノテツロー 原作・ビジュアル設定：雨宮慶太 脚本：荒川稔久／松本肇 キャラクター原案：桂正和 キャラクターデザイン・総作画監督・作画監督：音無竜之介 キャラクターデザイン・作画監督・作画監督補：深沢幸司／佐藤和巳 キャラクターデザイン・作画監督：新羽こういちろう／広田正志 キャラクターデザイン・演出・演出助手・絵コンテ：勝亦祥視 キャラクターデザイン：木崎文智 作画監督：安東信悦 美術監督：海野よしみ 音楽：吉川洋一郎 声の出演：久川綾／小杉十郎太／池田勝／千葉繁／かないみか／高木渉／＜収録内容＞［１］〈第１話〉射干玉−ぬばたま−〈第２話〉暴−あかしま−〈第３話〉面影−おもかげ−〈第４話〉帚木−ははきぎ−［２］〈第５話〉声風−こわぶり−〈第６話〉麻本呂婆−まほろば−＼〈映像特典〉ノンクレジットオープニング／プロモーション映像／エンディングビジュアルワーク