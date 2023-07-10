『BABYMETAL／BABYMETAL BEGINS -THE OTHER ONE-《完全生産限定盤》 (初回限定) 【Blu-ray】【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 12時 16分に出品され04月08日 12時 16分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:Blu-ray

発売日:2023/10/11

販売元:ソニー・ミュージック



収録:Disc.1／01.THE LEGEND／02.Megitsune／03.Gimme Chocolate！！／04.MAYA／05.Mirror Mirror／06.Time Wave／07.KARATE／08.Believing／09.METALIZM／10.Distortion (feat.Alissa White-Gluz)／11.PA PA YA！！ (feat.F.HERO)／12.Road of Resistance／13.BABYMETAL DEATH - Shin ver. -／14.Ijime， Dame， Zettai／Disc.2／01.METAL KINGDOM／02.Road of Resistance／03.Iine！／04.PA PA YA！！ (feat.F.HERO)／05.Mirror Mirror／06.Light and Darkness／07.KARATE／08.Monochrome／09.METALIZM／10.Distortion (feat.Alissa White-Gluz)／11.Divine Attack - Shingeki -／12.THE ONE／13.BABYMETAL DEATH／14.Ijime， Dame， Zettai



説明:完全生産限定盤／179分



カテゴリ_映像ソフト_ミュージック_邦楽

登録日:2023/07/10