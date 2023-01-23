『ソニー ワイヤレスヘッドホン WH-CH510 / bluetooth / AAC対応 / 最大35時間連続再生 2019年モデル / マイ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 23時 03分に出品され05月06日 23時 03分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在853件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ソニー ワイヤレスヘッドホン WH-CH510 / bluetooth / AAC対応 / 最大35時間連続再生 2019年モデル / マイ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 17.30 cm

奥行 : 21.20 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。