『レギュラーABSタンバリン、ブラス製ジングル TMT1B-BK MEINL（マイネル）【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 21時 06分に出品され03月14日 21時 06分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在171件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|人間工学に基づいたパッド付きのソフトグリップとボディの超軽量化により、長時間の演奏でも疲れることがありません。
ジングルはドライで歯切れの良いサウンドから、スウィートでソフトなサウンドまで、あらゆるニーズに対応できるよう多彩なバリエーションを取り揃えており、リズムにマッチするサウンドフレーバーを選ぶことができます。
|MATERIAL：Solid Brass / ABS Plastic
商品カテゴリ
商品コード
840553053395
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落札価格7854円
171 入札履歴
終了
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