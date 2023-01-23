『SCC Japan I-14 Iceman タイヤチェーン(ケーブルチェーン) アイスマン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 13時 33分に出品され03月05日 13時 33分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在817件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 適合情報 (2022年10月時点)



【夏タイヤ適合】

・155/80R13

・155R13

・165/80R12

・165/70R12

・165/70R13

・145/65R15

・155/60R15

・165/60R13

・165/60R14

・165/65R14

・175/60R13.5

・175/60R13

・165/50R15



【スタッドレスタイヤ適合】

・155/80R12

・155R12

・165/80R12

・155/70R13

・165/70R12

・155/60R15

・155/65R14

・165/60R13

・165/60R14

・165/65R13

・175/60R13

・165/50R15

・165/55R14

カテゴリ 車、バイク、自転車

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Iceman

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アイスマン