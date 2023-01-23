『BVP150LED17CW2B18M【東芝】フラツドライト レフランプ１００Ｗ相当【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 18時 03分に出品され04月03日 18時 03分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在161件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 【代金引換不可商品】メーカー：東芝

ＬＥＤフラツドライト ブラック

１００Ｗ形屋外レフランプ器具相当

・電源長さ：１８００ｍｍ

・色温度：昼光色６５００ケルビン

・電圧：AC２００Ｖ

・質量：０．５５Ｋｇ・定格寿命：２００００時間

・消費電力：２０Ｗ

・器具光束：１７００ルーメン

・周囲温度 -４０〜＋４５の範囲で使用可能



※調光不可

商品カテゴリ フォア・ザ・アース LED施設照明 投光器 家具、インテリア 照明、電球 卓上ライト テーブルライト

JANコード/ISBNコード 8710163366449

商品コード 11110020