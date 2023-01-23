『BVP150LED17CW2B18M【東芝】フラツドライト レフランプ１００Ｗ相当【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 18時 03分に出品され04月03日 18時 03分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在161件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【代金引換不可商品】メーカー：東芝
ＬＥＤフラツドライト ブラック
１００Ｗ形屋外レフランプ器具相当
・電源長さ：１８００ｍｍ
・色温度：昼光色６５００ケルビン
・電圧：AC２００Ｖ
・質量：０．５５Ｋｇ・定格寿命：２００００時間
・消費電力：２０Ｗ
・器具光束：１７００ルーメン
・周囲温度 -４０〜＋４５の範囲で使用可能
※調光不可
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
8710163366449
商品コード
11110020
BVP150LED17NW1B18M【東芝】フラツドライト レフランプ１００Ｗ相当
¥ 7854
BVP150LED17CW1B18M【東芝】フラツドライト レフランプ１００Ｗ相当
¥ 7854
デスクライト LED 目に優しい 電気スタンド ledスタンドライト ASSEUI 高演色Ra92 卓上ライト おしゃれ 調色3段階 調光無
¥ 7854
東京メタル インテリアスタンド 0167A
¥ 7853
東京メタル インテリアスタンド 0167A
¥ 7853
山田照明 Z-ライト（Z-LIGHT）Z-00NB（Z-00N B） ブラック LEDデスクスタンド
¥ 7853
LOOPITYS デスクライト LED目に優しい電気スタンド 卓上ライト 無段階調色調光 クランプ式のT字型デスクライト 80CM 24W
¥ 7853
デスクライト LEDスタンドライト 非対称光源 目に優しい クランプ式電気スタンド 24W 調色調光 卓上ライト 自動調光・メモリー機能付き
¥ 7853
KARY デスクライトWhite
¥ 7853
KARY デスクライトBlack
¥ 7853
Z-LIGHT LEDデスクライトホワイト Z-00NW
¥ 7852
ジェントス LEDデスクライト ルミサス S92 【明るさ 1400ルーメン】 マットホワイト DK-S92CWH
¥ 7852
オーム電機 デスクライト AS-LD712AK-K
¥ 7852
INTERFORM INC. インターフォルム デスクライト ROCHERI -ロシェリ- GD ゴールド 金色 LT-4948GD
¥ 7852
高儀 EARTH MAN LED クリップライト 30W CLT-30LA
¥ 7851
オーム電機 デスクライト L-ZOOM LEDスタンド 8093 ODS-L8093-W
¥ 7851
パナソニック LED流し元灯 HH-LC115N
¥ 7851
東京メタル カピスペンダント 電球別売 B-5700NDZ
¥ 7849
落札価格7854円
161 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！