『セミオーダーメイド クッションカバー 座布団カバー (角) fabrizm 日本製 決算セールクーポン【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 18時 41分に出品され04月11日 18時 41分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
素材：
＜マイクロスエード＞ポリエステル100％
＜ウールネップツイード／ウールブロックチェック＞ウール65％ ポリエステル25％ アクリル5％ ナイロン3％ レーヨン2％
＜ソフトリネン＞リネン100％
お洗濯：
＜マイクロスエード／ソフトリネン＞お洗濯できます
＜ウールネップツイード／ウールブロックチェック＞お洗濯はドライクリーニングのみ
【注意！】：製品製作後のキャンセルはできません。ご注文のサイズはよくお確かめください。
生産：日本製（made in JAPAN）
ブランド：fabrizm（ファブリズム）
小型商品用ギフトラッピングOK （別途「小型ギフトラッピング」をご購入ください）
名入れ刺繍OK （別途「名入れ刺繍オプション」をご購入ください）
『セミオーダーメイド』クッションカバー 座布団カバー (角) fabrizm 日本製
MOGU(モグ) ビーズクッションカバー ネイビー パウダーサポート専用カバー 紺 約横70cm×縦90cm
¥ 7833
MOGU(モグ) ビーズクッションカバー グリーン パウダーサポート専用カバー 緑
¥ 7828
メタル MOGU ピロー Lサイズ 本体(カバー付) 081318
¥ 7827
クッションカバー BREMENS 本革クッションカバー レザー 45×45cm
¥ 7826
BREMENS 本革クッションカバー レザー 45×45cm 北欧 ソファ背当て 座布団カバー (ダークブラウン)
¥ 7826
MOGU(モグ) ビーズクッション ネイビー ウエストクッション 紺 約55cm×40cm×20cm
¥ 7820
フレックス販売 ビーズクッション キューブチェア Mサイズ グリーン PCM-F55
¥ 8235
ファイテン(phiten) マットレス 星のやすらぎ エアロクレイドル クッション
¥ 8235
AngQi 背もたれクッション 三角クッション 逆流性食道炎 腰枕 三角枕 なだらかクッション 傾斜枕 ベルボア生地 腰クッション 読書用
¥ 8235
VK Living カーペット キルトラグ ラグマット 綿100% 洗える 190×240 3畳 オールシーズン 防ダニ 抗菌 防臭 滑り止
¥ 8235
LifeRed グランドピアノ 電子ピアノ ピアノ イス付き おもちゃ 子供用 キッズ 練習モード ガイド 音量調節 マイク 録音 再生 3
¥ 8235
西川 (Nishikawa) お昼寝まくら Hug ブルー 30X60cm オフィス仮眠 クッション こねむり QH91606000
¥ 8235
オフィスチェア デスクチェア 肘つき メッシュ パソコンチェア イス 通気性 クッション性 アームレスト リクライニング ロッキング機能 腰
¥ 8235
三進興産 ソルボらく楽ランバーサポート ブラック
¥ 8224
い草クッション 約55×55cm 2枚組 SEN6208972 RE
¥ 8218
ボディドクター バックアップ&ザ・シートセット 正規品 グレー
¥ 8208
ＥＸＧＥＬ ハグドライブシートクッション グレー HUD02-GR
¥ 8200
NASA開発 ドイツ製PCMクールマット、ジェルマット、座面背面クールマット、熱中症対策、熱対策、暑さ対策、快眠、快眠グッズ、PCM素材
¥ 8166
落札価格7854円
71 入札履歴
終了
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