『セミオーダーメイド クッションカバー 座布団カバー (角) fabrizm 日本製 決算セールクーポン【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 18時 41分に出品され04月11日 18時 41分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 素材：

＜マイクロスエード＞ポリエステル100％

＜ウールネップツイード／ウールブロックチェック＞ウール65％ ポリエステル25％ アクリル5％ ナイロン3％ レーヨン2％

＜ソフトリネン＞リネン100％

お洗濯：

＜マイクロスエード／ソフトリネン＞お洗濯できます

＜ウールネップツイード／ウールブロックチェック＞お洗濯はドライクリーニングのみ

【注意！】：製品製作後のキャンセルはできません。ご注文のサイズはよくお確かめください。

生産：日本製（made in JAPAN）

ブランド：fabrizm（ファブリズム）

小型商品用ギフトラッピングOK （別途「小型ギフトラッピング」をご購入ください）

名入れ刺繍OK （別途「名入れ刺繍オプション」をご購入ください）



『セミオーダーメイド』クッションカバー 座布団カバー (角) fabrizm 日本製