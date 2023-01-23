『【40％OFFセール】パンツ レディース マンシングウエア エンボイ Munsingwear ENVOY 2023 春夏 新作 ゴルフウェア mewvjd02【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 20時 47分に出品され03月06日 20時 47分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
T-on ティーオン
マンシングウエア エンボイ Munsingwear ENVOY レディース
表記サイズ
M(9) L(11) LL(13) 3L(15)
メーカー対応サイズ
M(9) ウエスト67cm
L(11) ウエスト70cm
LL(13) ウエスト73cm
3L(15) ウエスト76cm
実寸サイズ
M(9) ウエストまわり72cm ヒップまわり91cm 股下70cm 前股上22cm わたり幅28.5cm 裾幅15cm
L(11) ウエストまわり76cm ヒップまわり94cm 股下71.5cm 前股上23cm わたり幅29.5cm 裾幅15.5cm
LL(13) ウエストまわり79cm ヒップまわり97cm 股下72.5cm 前股上23.5cm わたり幅30.5cm 裾幅16cm
3L(15) ウエストまわり81cm ヒップまわり100cm 股下73.5cm 前股上24cm わたり幅31.5cm 裾幅16.5cm
素材
ナイロン87％ ポリウレタン13％
機能
ストレッチ 伸縮性 撥水 Dカン付 CORDURA
カラー
ブラック(BK00) グレー(GY00) ネイビー(NV00)
説明
インビスタ社が製造する強度に優れたナイロン糸CORDURAを採用。
更にはっ水とストレッチ機能を備えた10分丈パンツ。
左身頃の立体ロゴ転写がデザインポイントです。
ポケット袋布には抗菌防臭素材を使用しています。
ストレッチ性に富み、動きやすく着回しもしやすいアイテムです。
『ENVOY COLLECTION』 春夏 春 夏
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落札価格7854円
958 入札履歴
終了
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