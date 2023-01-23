『ポロシャツ 【Regina掲載】【セットアップ対応】シアサッカー柄ポロ衿ノースリプルオーバー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 21時 08分に出品され04月03日 21時 08分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在752件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 『セール実施中』

ZOZO問い合わせ番号:73928342

ショップ:ROPE，ロぺ

ブランド:JUN&ROPE，ジュンアンドロペ

商品名:【Regina掲載】【セットアップ対応】シアサッカー柄ポロ衿ノースリプルオーバー

カテゴリ:トップス>ポロシャツ

ブランド品番:2023-A-ERM33050

素材:（本体） ポリエステル 63% 複合繊維（ポリエステル） 37% （リブ部分） ポリエステル 100%

原産国:中国製

カラー:グレー，ピンク

サイズ:S，M，L

企画ID:1623389，1585644，1568636，1533569，928780