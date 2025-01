《特典付★3種類》King & Prince　Made in 【初回限定盤A＋初回限定盤B＋通常盤(初回プレス)】セット (CD＋DVD)【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

待望の4枚目となるアルバム「Made in」発売!!

"Made in" JAPAN、"Made in" Johnnys、"Made in" King & Prince…などそれぞれのルーツを大切にしながら、King & Princeが日本やジャニーズのエンターテイメントを継承し、"今 目の前にいる人を幸せ"にするために、今King & Princeができることを表現することをコンセプトにしたアルバムとなる。

「恋降る月夜に君想ふ」「Lovin you」「踊るように人生を。」を含む全16曲(通常盤は全17曲)を収録した作品となっている。



特典3種類付

初回限定盤A特典 ステッカーシート(A6サイズ)

初回限定盤B特典 クリアポスター(A4サイズ)

通常盤(初回プレス)特典 アクリルスマホスタンド