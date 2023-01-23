『MONSTA X 2022 SEASONS GREETINGS 【 MONSTAX 2022年 公式カレンダー 2種セット 】【STARSHIP特典付/予約/2種セット】 モネク シーズングリーティング シーグリ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 01時 38分に出品され04月19日 01時 38分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品構成

【DAILY PAD CALENDAR PACKAGE】/【DESK CALENDAR PACKAGE】の2種セット



【DAILY PAD CALENDAR PACKAGE】

・アウトボックス

・366pデイリーパッドカレンダー

・フォトカード6枚セット

・フォトステッカー3枚セット

・フォト9枚セット

・フォトスタンド



【DESK CALENDAR PACKAGE】

・アウトボックス

・28pデスクカレンダー

・128pダイアリー

・フォトカード6枚セット

・フォトチケット6枚セット

・フォトスライド6枚セット

・メッセージカード6枚セット＆封筒

・ネームステッカー3枚セット

・スライドマウントキーリング：1種(全6種よりランダム)

・ミニポスター6枚セット

・メイキングDVD：1DISC(収録時間約47分/リージョンコードALL)



STARSHIP公式特典

・フォトカードセット：1種(全3種よりランダム)



【韓国発売日】

2021年12月28日予定

【弊社発送開始予定日】

2022年1月上旬〜中旬頃より順次発送開始予定



※韓国からの輸入商品の為、

まれにパッケージ(ケース)にへこみ・つぶれ・傷等がある場合がございます。

上記理由での返品/交換はお受け出来かねますのでご了承のうえ、ご購入くださいませ。



※こちらの商品はキャンセル不可商品です。

カテゴリ CD、音楽ソフト、チケット

KーPOP タグ MONSTA

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2022

SEASONS

GREETINGS

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MONSTAX

2022年

公式カレンダー

2種セット

】【STARSHIP特典付/予約/2種セット】

モネク

シーズングリーティング

シーグリ