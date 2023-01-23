『MONSTA X 2022 SEASONS GREETINGS 【 MONSTAX 2022年 公式カレンダー 2種セット 】【STARSHIP特典付/予約/2種セット】 モネク シーズングリーティング シーグリ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 01時 38分に出品され04月19日 01時 38分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品構成
【DAILY PAD CALENDAR PACKAGE】/【DESK CALENDAR PACKAGE】の2種セット
【DAILY PAD CALENDAR PACKAGE】
・アウトボックス
・366pデイリーパッドカレンダー
・フォトカード6枚セット
・フォトステッカー3枚セット
・フォト9枚セット
・フォトスタンド
【DESK CALENDAR PACKAGE】
・アウトボックス
・28pデスクカレンダー
・128pダイアリー
・フォトカード6枚セット
・フォトチケット6枚セット
・フォトスライド6枚セット
・メッセージカード6枚セット＆封筒
・ネームステッカー3枚セット
・スライドマウントキーリング：1種(全6種よりランダム)
・ミニポスター6枚セット
・メイキングDVD：1DISC(収録時間約47分/リージョンコードALL)
STARSHIP公式特典
・フォトカードセット：1種(全3種よりランダム)
【韓国発売日】
2021年12月28日予定
【弊社発送開始予定日】
2022年1月上旬〜中旬頃より順次発送開始予定
※韓国からの輸入商品の為、
まれにパッケージ(ケース)にへこみ・つぶれ・傷等がある場合がございます。
上記理由での返品/交換はお受け出来かねますのでご了承のうえ、ご購入くださいませ。
※こちらの商品はキャンセル不可商品です。
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落札価格7854円
394 入札履歴
終了
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