『ゲス GUESS トートバッグ VB838523 BLA【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月16日 12時 35分に出品され05月16日 12時 35分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在634件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ブランド名：ゲス GUESS

メーカー型番：VB838523

カラー：BLA

素材：合成皮革

サイズ：（縦×横×マチ）ｃｍ：27.5ｘ36ｘ11

その他サイズ(cm)：持ち手：24

仕様：開閉：ファスナー

内側：オープンポケットｘ2

外側：マグネットポケットｘ1

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ ゲス

GUESS

トートバッグ

VB838523

BLA