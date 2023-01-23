『ゲス GUESS トートバッグ VB838523 BLA【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月16日 12時 35分に出品され05月16日 12時 35分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在634件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランド名：ゲス GUESS
メーカー型番：VB838523
カラー：BLA
素材：合成皮革
サイズ：（縦×横×マチ）ｃｍ：27.5ｘ36ｘ11
その他サイズ(cm)：持ち手：24
仕様：開閉：ファスナー
内側：オープンポケットｘ2
外側：マグネットポケットｘ1
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落札価格7854円
634 入札履歴
終了
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