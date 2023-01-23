『(ソウビエン) がま口バッグ 黒 ブラック 椿 つばき 花 刺繍 縮緬 ちりめん 手提げバック カジュアル 成人式向け 卒業式向け かばん【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 16時 30分に出品され03月12日 16時 30分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在312件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

(ソウビエン) がま口バッグ 黒 ブラック 椿 つばき 花 刺繍 縮緬 ちりめん 手提げバック カジュアル 成人式向け 卒業式向け かばん



【商品説明】

・メイン素材: ポリエステル

・［サイズ］幅：約27cm 奥行き：約7cm 高さ（持ち手含まず）：約15.5cm

・［素材］無地部分：ポリエステル100% 刺繍糸（上糸・色糸）：レーヨン100%

・［色］黒



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。 |||||||||||||||

カテゴリ ファッション

レディースファッション

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黒

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