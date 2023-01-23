『ビラボン ラッシュガード HIGH NECK LS RASHGUARD レディース ブルー M【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 15時 31分に出品され03月24日 15時 31分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在789件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 素材：リサイクルポリエステルを使用した４WAYストレッチ 仕様：胸にウエーブアイコン、ボディサイドにロゴプリント。配色のステッチはフラットシームで肌ズレを軽減。

:発送予定日数：3?10日