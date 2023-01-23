『Soccer Junky(サッカージャンキー) SJ21064 Journey dog+1バックパック サッカーバッグ デイバッグ リュック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 18時 14分に出品され03月31日 18時 14分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在495件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 これ1つでいろいろな国へ旅に行けるくらい万能なバックパック。

スーツ、ジャケットにも相性



【商品名】

Journey dog+1バックパック サッカーバッグ デイバッグ リュック



【カラー】

ブラック



【サイズ】

W30×H47×D18ｃｍ