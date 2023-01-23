callaway（キャロウェイ） C23134209 デイジープリントメッシュカノコ半袖シャツ(WOMENS) レディース ベーシックデザイン かわいい【コストコ お買い得】

商品情報

【商品型番】

C23134209



【ブランド】

Callaway（キャロウェイ）



【商品名】

デイジープリントメッシュカノコ半袖シャツ(WOMENS)



【商品詳細】

風穴がある素材「かざあなメッシュ」を使用したシャツは風通りが良く、体感温度が低く感じられる機能性があります。

トレンドのレトロ感あるデイジーフラワーをプリントしました。

柄をいかしたベーシックデザインのシャツです。



【特徴】

＜かざあなメッシュ＞

・風穴から風が通る素材



・吸汗速乾性



【素材】

・本体 ポリエステル 100%



【カラー】

・イエロー(1060)

・パープル(1080)

・ネイビー(1120)



【サイズ】

・S / バスト 91cm / 着丈 59cm / 肩幅 36cm / 袖丈 14.7cm

・M / バスト 95cm / 着丈 61cm / 肩幅 37cm / 袖丈 15cm

・L / バスト 99cm / 着丈 63cm / 肩幅 38cm / 袖丈 15.4cm



【ご注文の前に必ずご確認下さい】

※Tシャツ、ポロシャツ類・ソックス・アンダーウェア・スイムウェア・スイムキャップ類に関しましては、直接お肌に触れる商品の為、「交換・返品」につきましては初期不良を除き衛生面を考慮させていただきご遠慮いただいております。

何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。