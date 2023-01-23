『メール便OK THE NORTH FACE(ザ・ノースフェイス) NB42171 Flyweight Speed Short ランニングショーツ メンズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 06時 24分に出品され03月19日 06時 24分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
フライウェイトスピードショーツ/Flyweight Speed Short
【カラー】
ブラック
【素材】
＜身生地＞Super Lightweight Free-cut Woven Nylon（ナイロン63％、ポリウレタン37％）＜ウエスト＞Nylon 2Way Tricot Dry Touch（ナイロン68％、ポリウレタン32％）
【サイズ】
脇丈/股下/ウエスト囲/ワタリ
S/39/17/61/33
M/39/17/64/34
L/41/18/67/36
XL/43/19/70/37
【特長】
バックパックを必要としないデイレースから、携行品が多いマルチデイのロングレースまで幅広く活用できる、収納性に優れたランニングショーツです。環境に配慮したリサイクル素材を使用。快適な肌当たりを実現するフリーカット仕様を採用。また、裾前後に高さの差を設けた、足さばきを制限しにくい設計です。メイン生地にははっ水加工を施しています。幅広のウエスト部分には、5つのメッシュポケットを装備し、背面中央部にはポールやアウターを差し込める収納ベルトを配備。フィット感を調節するスピンドルは、表裏両出しが可能。不快な静電気の発生を抑える静電ケア設計です。
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落札価格7854円
57 入札履歴
終了
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