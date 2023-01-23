『即納可★ 【MIZUNO】ミズノ アクアフィットネス用セパレーツ 3.5分丈 レディース N2JG1376【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 04時 12分に出品され03月14日 04時 12分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在502件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ランダムにちりばめられた雑誌のような抽象デザイン



サイズ

M、L、XL、2XL



カラー

01：ホワイト

23：ライトブルー

65：ピンク



素材

上衣：ポリエステル83％、ポリウレタン17％

下衣：ポリエステル84％、ポリウレタン16％

裏地：ポリエステル100％



原産国

中国製



発売シーズン

2021年春夏



股下／18.0cm（Mサイズ）

トップス裾にはめくれにくいボタン付き

取り外し簡単なカップ袋仕様