『トランペッター 1/48 イギリス軍 ボールトンポール デファイアントF1 プラモデル 02899【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 21時 51分に出品され03月13日 21時 51分に終了予定です。即決価格は7,853円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
トランペッター 1/48 イギリス軍 ボールトンポール デファイアントF1 プラモデル 02899
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.10 cm
横幅 : 22.40 cm
奥行 : 34.10 cm
重量 : 310.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7853円
890 入札履歴
終了
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