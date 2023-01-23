『PROIDEA（プロイデア） スリムルームステッパー【グリーン】【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 05時 53分に出品され03月27日 05時 53分に終了予定です。即決価格は7,853円に設定されています。現在421件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 昇降運動ですっきり美ボディ！ 【商品サイズ】 (約)41×35×19.5cm 【重量・内容量】 (約)2，300g 【原産国】 中国