『デッキパッド クリエイチャー ミックファニング ユージーン ライト 3ピース シアン GMFEL22GNFCYBK【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 14時 21分に出品され04月06日 14時 21分に終了予定です。即決価格は7,853円に設定されています。現在487件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
クリエイチャー デッキパッド ミックファニング ユージーン ライト 3ピース シアン GMFEL22GNFCYBK
【商品説明】
・アーチバー：ダイアモンドアーチ 10mm
・テールの高さ：30mm
・トラクションパターン：スクエアロック
・ピース数：3
・本体サイズ：長さ320×幅320mm
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 34.29 cm
奥行 : 46.50 cm
重量 : 290.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7853円
487 入札履歴
終了
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