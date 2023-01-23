『デッキパッド クリエイチャー ミックファニング ユージーン ライト 3ピース シアン GMFEL22GNFCYBK【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 14時 21分に出品され04月06日 14時 21分に終了予定です。即決価格は7,853円に設定されています。現在487件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

クリエイチャー デッキパッド ミックファニング ユージーン ライト 3ピース シアン GMFEL22GNFCYBK



【商品説明】

・アーチバー：ダイアモンドアーチ 10mm

・テールの高さ：30mm

・トラクションパターン：スクエアロック

・ピース数：3

・本体サイズ：長さ320×幅320mm



【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 34.29 cm

奥行 : 46.50 cm

重量 : 290.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。