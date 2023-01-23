『マーモット 21年秋冬モデル Heavy Sweat PO Parka スウェット パーカー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 01時 45分に出品され03月21日 01時 45分に終了予定です。即決価格は7,853円に設定されています。現在406件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マーモット 21年秋冬モデル Heavy Sweat PO Parka スウェット パーカー



【商品説明】

・【サイズ S】身長 152-162cm、胸囲 84-90cm【サイズ M】身長 160-170cm、胸囲 90-96cm【サイズ L】身長 168-178cm、胸囲 90-102cm【サイズ XL】身長 176-186cm、胸囲 102-108cm【サイズ XXL】身長 184-194cm、胸囲 108-114cm

・メイン素材: 100% ポリエステル

・素材構成: 100% ポリエステル



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 57.00 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ マーモット

21年秋冬モデル

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スウェット

パーカー