『フレイ アイディー フラットトングサンダル FWGS212314 レディース BEG 23.5 cm【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 22時 52分に出品され03月29日 22時 52分に終了予定です。即決価格は7,853円に設定されています。現在647件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品説明】

・Closure: Slip On

・Heel Height: 3 cm

・Heel Type: Block Heel

・Material: Upper: Synthetic leather; Sole: Unclassified fibers (synthetic)

・Not Water Resistant

・Platform Height: 0.4 inches (1 cm)

・Strap type: Thong



※未決済で３日経過した場合は、ご案内無しで一旦キャンセルさせていただきます。



【サイズ】

高さ : 10.40 cm

横幅 : 14.40 cm

奥行 : 28.20 cm

重量 : 780.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

シューズ タグ フレイ

アイディー

フラットトングサンダル

FWGS212314

レディース

BEG

23.5

cm