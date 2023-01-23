『フレイ アイディー フラットトングサンダル FWGS212314 レディース BEG 23.5 cm【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 22時 52分に出品され03月29日 22時 52分に終了予定です。即決価格は7,853円に設定されています。現在647件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品説明】
・Closure: Slip On
・Heel Height: 3 cm
・Heel Type: Block Heel
・Material: Upper: Synthetic leather; Sole: Unclassified fibers (synthetic)
・Not Water Resistant
・Platform Height: 0.4 inches (1 cm)
・Strap type: Thong
※未決済で３日経過した場合は、ご案内無しで一旦キャンセルさせていただきます。
【サイズ】
高さ : 10.40 cm
横幅 : 14.40 cm
奥行 : 28.20 cm
重量 : 780.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
フィン パンプス 231-02-9685 レディース ブラック 23.0 cm
¥ 7853
SUPERFEETTRIMFITGREENスーパーフィート (C(23.5-25cm))
¥ 7853
M.モゥブレィ シューケアキット セントジョージセット 4029 メンズ フリー
¥ 7852
アキレス レインブーツ 長靴 折りたたみ可能 軽量 レディース メンズ ILB 0760 ブラウン 23.5 cm
¥ 7852
ピッティ レインシューズ PDR330 レディース ダークブラウン JP S(22.0~22.5cm) 2E
¥ 7852
SIDASシダス インソール スキー・スノーボード用 ウインタープラスプロ M 20110362 レッド M(25.0cm-26.5cm)
¥ 7851
テバ スポーツサンダル FLATFORM UNIVERSAL レディース RVOR 24.0 cm D
¥ 7851
ワールドマーチ ビジネスシューズ ローファー 防水 本革 4E 24.5~28cm ジェントリー GE203 メンズ ブラウン 28.0 c
¥ 7851
SIDASシダス インソール ゴルフ用 ゴルフプラス L 20110163 ブルー L(27.0cm-28.0cm)
¥ 7851
スケッチャーズ サンダル Arch FIT-Fresh Bloom レディース BBK 23.0 cm
¥ 7851
ヨースケ ファッションブーツ 7810013 レディース ブラウン 22.5 cm
¥ 7851
エンチャンテッド レイン バレーレインシューズ 19229 レディース ダークブラウンエナメル 23.0 cm 2E
¥ 7851
エンチャンテッド サンダル 20050 ラインストーン細ベルトサンダル レディース プラチナ L
¥ 7851
サヴァサヴァ サンダル 2420029 レディース ブラック large
¥ 7850
セナ ムーン パンプス 牛革プレーン フォーマルパンプス レディース 280 BK 23.5 cm 3E
¥ 7850
サヴァサヴァ サンダル 7420041 レディース ブラックコンビ medium
¥ 7849
プーペ 本革プレーンパンプス P17A01 レディース BGS(ベージュスエード) 23.5 cm 2E
¥ 7848
ミオノティス ビジューカッター レディース 1070M ブラック 22.5 cm 2E
¥ 7848
落札価格7853円
647 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！