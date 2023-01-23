『ゴルフネット 3m×4m （36本グリーン）国産 自社加工【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 11時 33分に出品され04月01日 11時 33分に終了予定です。即決価格は7,853円に設定されています。現在410件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ゴルフネット 3m×4m （36本グリーン）国産 自社加工



【商品説明】

・Our netting is manufactured in our own way. PE rope (6mm) sewn around the net Changeable to 5mm rope

・Processed and sold by Azmanet. 2021 will be final shipping on December 27 2022 will be shipped from January 6. We will ship the same day if your order is confirmed by 11am. (Excludes Saturdays， Sundays， Holidays， Summer Holidays， End and Start of Year )

・Since the net is



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。