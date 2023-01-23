『スタートレック - クリンゴンKTinga シャトルベイ 1/350スケール フォトエッチングセット (PGX219)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 09時 06分に出品され04月03日 09時 06分に終了予定です。即決価格は7,853円に設定されています。現在779件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スタートレック - クリンゴンKTinga シャトルベイ 1/350スケール フォトエッチングセット (PGX219)
【商品説明】
・1.8mm LED用の穴が付いた2つの代替トーピードランチャーが含まれています。
・Polar Lightsの1/350 Klingon KTingaクラスバトルクルーザーに、非常に詳細な簡単なライト*シャトルベイを追加しましょう。
・新品。 KTinga シャトルベイ 1/350スケール
【サイズ】
高さ : 0.70 cm
横幅 : 14.30 cm
奥行 : 22.00 cm
重量 : 50.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7853円
779 入札履歴
終了
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