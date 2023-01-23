『X-Transbots MM-IV OLLIE【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 06時 35分に出品され03月28日 06時 35分に終了予定です。即決価格は7,853円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
X-Transbots MM-IV OLLIE
【商品説明】
・ロボット高さ:約12CM
・素材:ABS、合金
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 9.00 cm
奥行 : 12.00 cm
重量 : 150.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7853円
972 入札履歴
終了
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