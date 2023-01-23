『猫 断熱ランチバッグ レディース 再利用可能 大型ランチバッグ 保温&クーラー ランチボックスバッグ ポータブル 漏れ防止 ランチトートバッ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 19時 16分に出品され04月18日 19時 16分に終了予定です。即決価格は7,853円に設定されています。現在174件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

猫 断熱ランチバッグ レディース 再利用可能 大型ランチバッグ 保温&クーラー ランチボックスバッグ ポータブル 漏れ防止 ランチトートバッ



【商品説明】

・多機能 - 軽量デザイン (わずか11オンス)。ランチバッグ、クーラーバッグ、ピクニックバッグ、雑貨バッグ、バッグとして、あらゆる年齢層に適しています。

・広々とした持ち運び可能 - 断熱ランチバッグ(11.4 x 7.1 x 9.5インチ)は、最大の収納効率を実現するように設計されています。メインジッパーコンパートメント1つ、フロントジッパーポケット1つ。 トップには補強されたハンドルが 1 つあり、取り外しと調節可能なショルダーが付いています。パッド入りソフトストラップで快適に持ち運べます。

・断熱材 - ランチバッグは丈夫なオックスフォードクロス、厚さ5mmのパールコットンパッド



【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 27.50 cm

奥行 : 37.40 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。