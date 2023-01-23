『髪飾り 2点セット kk-018 金 ゴールド 黒 ブラック 花 かんざし コーム型 振袖 成人式 卒業式 結婚式 七五三 袴 和装【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 14時 39分に出品され03月22日 14時 39分に終了予定です。即決価格は7,853円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

髪飾り 2点セット kk-018 金 ゴールド 黒 ブラック 花 かんざし コーム型 振袖 成人式 卒業式 結婚式 七五三 袴 和装



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 17.50 cm

奥行 : 23.00 cm

重量 : 170.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

着物、浴衣 タグ 髪飾り

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