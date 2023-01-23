『GreenOn(グリーンオン) ザ・ゴルフウォッチ ノルムII S ホワイト【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 21時 08分に出品され03月13日 21時 08分に終了予定です。即決価格は7,853円に設定されています。現在299件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GreenOn(グリーンオン) ザ・ゴルフウォッチ ノルムII S ホワイト



【商品説明】

・「ノルムII」では最大20時間だった連続使用時間(GPSモード時)が、24時間へアップグレードされました。

・クイックスタート機能搭載により、1ボタンでプレイスタートできます。コースは自動検出します。



【サイズ】

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。