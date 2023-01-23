『「非侵襲的血糖値測定」スマートウォッチ 日本製センサー ECG+AFE 24時間体温測定 高精度心拍数 血糖テスト 血圧血中酸素モニタリング 誕生日 母の日 2023最新【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 02時 16分に出品され03月26日 02時 16分に終了予定です。即決価格は7,852円に設定されています。現在950件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
品番：daikoku060
心電図機能、AI診断、体温、呼吸数
運動機能：歩数計/カロリー/距離、複数の動きのモード
血糖モニタリング、心拍数モニター、血圧モニタリングおよび他の健康、遠距離でも家族や友人のための機能のリモートケア機能。
その他の機能：歩数、カロリー、距離、睡眠モニター、スポーツ、通話リマインダー、アラームリマインダー、時計から手を上げる、Line、wechat、QQ、Facebook通知、ワイヤレス充電、無線充電
※ご注意：
完全防水ではない為、潜水、または温泉など湯気溢れる場合に避けてください。
※ご注意：
このデバイスは医療機器ではありません。提供されたデータや情報はあくまで参考用です。
※日本製センサーを搭載しています。中国にある工場でパーツを組合わせて完成形に仕上げます。
※バッテリーや画面の破損の原因となる急速充電はご遠慮ください。
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落札価格7852円
950 入札履歴
終了
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