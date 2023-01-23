「非侵襲的血糖値測定」スマートウォッチ 日本製センサー ECG+AFE 24時間体温測定 高精度心拍数 血糖テスト 血圧血中酸素モニタリング 誕生日 母の日 2023最新【お歳暮】

商品情報

品番：daikoku060



心電図機能、AI診断、体温、呼吸数

運動機能：歩数計/カロリー/距離、複数の動きのモード



血糖モニタリング、心拍数モニター、血圧モニタリングおよび他の健康、遠距離でも家族や友人のための機能のリモートケア機能。



その他の機能：歩数、カロリー、距離、睡眠モニター、スポーツ、通話リマインダー、アラームリマインダー、時計から手を上げる、Line、wechat、QQ、Facebook通知、ワイヤレス充電、無線充電





※ご注意：

完全防水ではない為、潜水、または温泉など湯気溢れる場合に避けてください。

※ご注意：

このデバイスは医療機器ではありません。提供されたデータや情報はあくまで参考用です。

※日本製センサーを搭載しています。中国にある工場でパーツを組合わせて完成形に仕上げます。

※バッテリーや画面の破損の原因となる急速充電はご遠慮ください。



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