『EWA ゲームセット 3D木製パズル＝ボードゲーム ( Game Set / Eco Wood Art )【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 01時 49分に出品され04月28日 01時 49分に終了予定です。即決価格は7,852円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
EWA ゲームセット 3D木製パズル＝ボードゲーム ( Game Set / Eco Wood Art )
【商品説明】
・すべてのゲーム駒がボード内に納められ、持ち運びに大変便利です。
・ベラルーシのEWA社(Eco Wood Art)の古典的なボードゲームの木製3Dパズル「ゲームセット」です。
・完成すると、古典的なボードゲーム、「チェス」「チェッカー」そして「バトル（ルール付き）」が遊べます。それぞれ2人用。
・完成品サイズ：250x285x42mm、部品点数：602ピース。組立に接着剤（木工用ボンド等）は不要です。
・説明書は外国語表記ですが、詳細なステップバイステップの図入説明で組み立てられます。
【サイズ】
高さ : 2.90 cm
横幅 : 35.28 cm
奥行 : 37.59 cm
重量 : 1.19 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7852円
332 入札履歴
終了
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