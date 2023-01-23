『Pixel G1S RGB LED ビデオライト 撮影用ライト 撮影照明ライト2500K-8500K CRI 97+ 360°フルカラー U【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 09時 52分に出品され03月26日 09時 52分に終了予定です。即決価格は7,852円に設定されています。現在888件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Pixel G1S RGB LED ビデオライト 撮影用ライト 撮影照明ライト2500K-8500K CRI 97+ 360フルカラー U
【商品説明】
Pixel G1S RGB LED ビデオライト 撮影用ライト 撮影照明ライト2500K-8500K CRI 97+ 360フルカラー USB-C充電式 小型 軽量 超薄型LEDライト 生放送、YouTube、商品撮影、ビデオ撮影、動画撮影に適用 日本語マニュアル付き
X07ZFDJRS1
【サイズ】
高さ : 5.30 cm
横幅 : 12.10 cm
奥行 : 19.00 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7852円
888 入札履歴
終了
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