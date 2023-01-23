『ANTOP 地デジアンテナ UFO HD TVアンテナ 48~64KM 受信範囲 屋外テレビアンテナ TVアンテナ UHF対応 360度全方【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 22時 40分に出品され03月31日 22時 40分に終了予定です。即決価格は7,852円に設定されています。現在798件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ANTOP 地デジアンテナ UFO HD TVアンテナ 48~64KM 受信範囲 屋外テレビアンテナ TVアンテナ UHF対応 360度全方



【商品説明】

ANTOP 地デジアンテナ UFO HD TVアンテナ 48~64KM 受信範囲 屋外テレビアンテナ TVアンテナ UHF対応 360度全方向受信 ブースター付き 4G LTEフィルター内蔵 超軽量 小型 高利得 室外 5mアンテナケーブル付き AT-JP416B



X07DQJRSVJ



【サイズ】

高さ : 13.20 cm

横幅 : 20.80 cm

奥行 : 23.70 cm

重量 : 970.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。