『ANTOP 地デジアンテナ UFO HD TVアンテナ 48~64KM 受信範囲 屋外テレビアンテナ TVアンテナ UHF対応 360度全方【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 22時 40分に出品され03月31日 22時 40分に終了予定です。即決価格は7,852円に設定されています。現在798件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ANTOP 地デジアンテナ UFO HD TVアンテナ 48~64KM 受信範囲 屋外テレビアンテナ TVアンテナ UHF対応 360度全方
【商品説明】
ANTOP 地デジアンテナ UFO HD TVアンテナ 48~64KM 受信範囲 屋外テレビアンテナ TVアンテナ UHF対応 360度全方向受信 ブースター付き 4G LTEフィルター内蔵 超軽量 小型 高利得 室外 5mアンテナケーブル付き AT-JP416B
X07DQJRSVJ
【サイズ】
高さ : 13.20 cm
横幅 : 20.80 cm
奥行 : 23.70 cm
重量 : 970.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7852円
798 入札履歴
終了
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