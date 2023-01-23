『オイルチェンジャー メルテック 電動式 DC12V OCD-100【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 08時 13分に出品され04月05日 08時 13分に終了予定です。即決価格は7,852円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 腕時計用工具、メンテナンス用品

【商品名】

メルテック オイルチェンジャー 電動式 DC12V OCD-100

メルテック(meltec)



【商品説明】

・[ 入力電圧 ]DC12V [ 電動電流 ]6A [ 吐出量 ]300?/分（オイル温度30の場合）※粘度によりことなります。 [ 使用温度範囲 ]0～40

・[ 吸引ホース ]約Φ5mm（外径）×1.2m [ 排出ホース ]約Φ14mm（外径）×1.5m [ モーターポンプ ]ロータリーポンプ

・[ 本体サイズ ]約136W×85H×134Dmm [ 本体重量 ]約870g



【サイズ】

高さ : 9.40 cm

横幅 : 17.80 cm

奥行 : 23.70 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

腕時計用品 タグ オイルチェンジャー

メルテック

電動式

DC12V

OCD-100