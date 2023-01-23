『オイルチェンジャー メルテック 電動式 DC12V OCD-100【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 08時 13分に出品され04月05日 08時 13分に終了予定です。即決価格は7,852円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
腕時計用工具、メンテナンス用品
【商品名】
メルテック オイルチェンジャー 電動式 DC12V OCD-100
メルテック(meltec)
【商品説明】
・[ 入力電圧 ]DC12V [ 電動電流 ]6A [ 吐出量 ]300?/分（オイル温度30の場合）※粘度によりことなります。 [ 使用温度範囲 ]0～40
・[ 吸引ホース ]約Φ5mm（外径）×1.2m [ 排出ホース ]約Φ14mm（外径）×1.5m [ モーターポンプ ]ロータリーポンプ
・[ 本体サイズ ]約136W×85H×134Dmm [ 本体重量 ]約870g
【サイズ】
高さ : 9.40 cm
横幅 : 17.80 cm
奥行 : 23.70 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
MODIGI Apple Watch レザーバンド手作りヴォースイフト Veau Swift 皮革 レザー アップルウォッチ ハンドメイド
¥ 7849
足回り交換 コイルスプリングコンプレッサーD コイルスプリング ストラット交換 バネ縮め サスペンション交換
¥ 7848
AMNESIA 10周年腕時計
¥ 7847
NEWTRY 腕時計収納ケース 腕時計収納ボックス コレクションケース 10本用 木製 男女兼用 高級 (ブラウン ロック付き)
¥ 7847
モレラート エーストラップ 時計 バンド 純正品 並行輸入品 MORELLATO A-STRAP 20-22 mm
¥ 7847
時計バンド 交換バンド 本革 ワニ革模様 3色バックルセット レディース レッド ブラック ブルー ホワイト ブラウン ボックス付き 赤-竹
¥ 7846
オートパーツ JTC ホースピンチャー JTC1346A
¥ 7845
茶谷産業 木製ウォッチケース 5本用 856-120
¥ 7844
時計ぜんまいワインダー、木製キャリングケース付き20本プロフェッショナル時計ワインダーツール、8200、3135、2235、7750、850
¥ 7844
(送料無料) 腕時計交換用ベルト22mmベルト 本革 FACEAWARD(フェイスアワード) ガルーシャ
¥ 7843
(送料無料) 腕時計交換用ベルト20mmベルト 本革 FACEAWARD(フェイスアワード) ガルーシャ
¥ 7843
OLEVS ペアウォッチ カップル腕時計 人気ギフト クオーツムーブメント 彼女 プレゼント セット 皮革バンド クオーツムーブメント 彼女
¥ 7843
zmart バッテリーテスター 12V 2000CCA デジタルアナライザー 負荷試験機 印刷用USB付き 並行輸入品
¥ 7842
Apple Watch Ultra アラミド繊維ケース Ultra Slim & Light Case DURO/Deff（ディーフ）
¥ 7842
メルテック オイルチェンジャー(手動式) 6L Meltec OC-060
¥ 7841
京都機械工具(KTC) ブーツバンドツール AS401
¥ 7840
Tefeca 調節可能なフックバックル 伸縮性伸縮性腕時計バンド Apple Watch用 ミッドナイトブラックフック ウルトラワイド 49mm/45mm/44mm/42mm
¥ 7840
腕時計パーツ 互換品 18-19-20-22-24mm Genuine Leather Watch Band Strap Compatible with Breitling Watch
¥ 7840
落札価格7852円
771 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！