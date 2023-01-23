『USB 延長ケーブル 10M， USB 3.0 光ファイバー ケーブル 5Gbps高速データ転送 USB3.0 延長ケーブル aオス-aメス【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 12時 42分に出品され03月30日 12時 42分に終了予定です。即決価格は7,852円に設定されています。現在733件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
USB 延長ケーブル 10M， USB 3.0 光ファイバー ケーブル 5Gbps高速データ転送 USB3.0 延長ケーブル aオス-aメス
【商品説明】
USB 延長ケーブル 10M， USB 3.0 光ファイバー ケーブル 5Gbps高速データ転送 USB3.0 延長ケーブル aオス-aメス USBケーブル 延長コード プレイステーション、プリンター、ディスプレイ、ハード ドライブ、ウェブカメラ用
・【5 Gbpsのデータ転送速度】USB 3.0 光ファイバー ケーブル はUSB 3.0に対応し、従来（USB2.0）規格の10倍以上という「最大5Gbps」（Super Speed：理論値）の高速データ転送を実現します。 USB2.0との下位互換にもサポートできます。注意:USB光ファイバケーブ
X0BCK2XXKX
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 15.50 cm
奥行 : 16.00 cm
重量 : 370.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【在庫目安：お取り寄せ】 IBM 4X97A88013 M.2 SATA/ NVMe ケーブルキット(SR850V3/ SR860V3用)
¥ 7840
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落札価格7852円
733 入札履歴
終了
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