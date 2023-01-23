『Sovboi プロジェクター 小型 9000lm 家庭用 5GWIFI 短距離投影プロジェクター - 1080PフルHD対応 ズーム機能 ホ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 01時 16分に出品され04月07日 01時 16分に終了予定です。即決価格は7,852円に設定されています。現在269件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Sovboi プロジェクター 小型 9000lm 家庭用 5GWIFI 短距離投影プロジェクター - 1080PフルHD対応 ズーム機能 ホ



【商品説明】

Sovboi プロジェクター 小型 9000lm 家庭用 5GWIFI 短距離投影プロジェクター - 1080PフルHD対応 ズーム機能 ホームプロジェクター ホームシアター スマホ画面共有 300インチ大画面 スピーカー内蔵projector スマホ・TV Stick・ゲーム機・DVDプレイヤーと幅広く接続 360回転可能 HDMI USB AV入力 日本語取説付き ミニプロジェクター VB1(白)

・【8500lm輝度・リアル720P・最大解像度1080P】VB1小型プロジェクターは、自然光源に近い8500lmの発光による被写体本来の色

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【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 17.00 cm

奥行 : 27.00 cm

重量 : 1.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。