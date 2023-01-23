『日立 LEDベース器具 人感センサー付 40形 笠付形 昼白色 PC4B1SL+CE405NE-X14A【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 20時 10分に出品され03月19日 20時 10分に終了予定です。即決価格は7,852円に設定されています。現在224件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【仕様】 人の動きを検知して、自動で点灯・消灯(調光)する交換形LEDベース器具です。人がいない時の設定は消灯モードと調光モード(全灯の約20%の明るさで点灯)が選べます。消し忘れも防ぎ、節電にもなります。センサーは器具と一体で、設置性に配慮した器具構造です。センサーの取付作業は不要です。一般形と同様の「かんたん取り付け」なので、高所での設置作業の負担を軽減します。一般形と同じLED光源ユニット(連続調光・固定出力兼用形)を使用するので、設置後でも明るさや光色を変更することもできます。フロアのレイアウト変更で明るくしたい時・光色を変えたい時・省エネを重視したい時など、LED光源ユニットを交換することでさまざまな用途に対応します。取り付け時やLED光源ユニット交換時の施工性にこだわり、独自の「らくづけバネ」を開発。かんたんに取り付けら
KOIZUMI コイズミ AP45568L LEDランプ交換可能型 フレームペンダント 非調光 プラグタイプ 電気工事不要タイプ
¥ 7844
KOIZUMI コイズミ AP45566L LEDランプ交換可能型 フレームペンダント 非調光 プラグタイプ 電気工事不要タイプ
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KOIZUMI コイズミ AP49033L LEDランプ交換可能型 フレームペンダント 非調光 プラグタイプ 電気工事不要タイプ
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[法人限定] XLX460RDNT LR9 パナソニック iDシリーズ 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト ライコン別売 昼白色 [ XLX460RDNTLR9 ]
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エジソン球付 LED電球対応 1灯 北欧 ランプ ライト ソケット 吊り下げ灯 電球 アンティーク レトロ 照明 天井照明 おしゃれ シンプル ペンダントライト LHT-711
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シーリングライト 10畳まで HLCF-550BK ブラック シーリングファンライト ファン付 調光 10段階 調色 7段階 風速 4段階 取付簡単
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パナソニック 6畳〜8畳用 LEDシーリングライト(カチット式)(昼光色) Panasonic Joshinオリジナルモデル HH-CK0815CDJ 返品種別A
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東芝 LEKR727301FN-LD9 LEDベースライト スクエア形 埋込 □275角 乳白パネルタイプ 2700lm 昼白色 調光型 器具+LEDパネル 『LEKR727301FNLD9』
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月のランプ 間接照明 ルナプライマル ペンダントタイプ 直径 25cm TKM008 月 ムーン ライト ランプ 照明 ペンダント シーリング リビング おしゃれ 和室 led
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大光電機 DAIKO LEDペンダント (LED内蔵) 調色調光タイプ リモコン付 ~8畳 直付専用 DPN-41401 ホワイト
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LED シーリングライト シーリングファン リモコン付き サイレント 調光調色 三段風速 6畳~10畳部屋、和室 居間 子供部屋 北欧スタイル照明
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翌営業日発送 XLW462DENZLE9 パナソニック (防湿型・防雨型・一般タイプ・6900 lmタイプ・昼白色・非調光)32形高出力型2灯器具相当
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落札価格7852円
224 入札履歴
終了
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