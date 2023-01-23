『日立 LEDベース器具 人感センサー付 40形 笠付形 昼白色 PC4B1SL+CE405NE-X14A【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 20時 10分に出品され03月19日 20時 10分に終了予定です。即決価格は7,852円に設定されています。現在224件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【仕様】 人の動きを検知して、自動で点灯・消灯(調光)する交換形LEDベース器具です。人がいない時の設定は消灯モードと調光モード(全灯の約20%の明るさで点灯)が選べます。消し忘れも防ぎ、節電にもなります。センサーは器具と一体で、設置性に配慮した器具構造です。センサーの取付作業は不要です。一般形と同様の「かんたん取り付け」なので、高所での設置作業の負担を軽減します。一般形と同じLED光源ユニット(連続調光・固定出力兼用形)を使用するので、設置後でも明るさや光色を変更することもできます。フロアのレイアウト変更で明るくしたい時・光色を変えたい時・省エネを重視したい時など、LED光源ユニットを交換することでさまざまな用途に対応します。取り付け時やLED光源ユニット交換時の施工性にこだわり、独自の「らくづけバネ」を開発。かんたんに取り付けら