『KATO Nゲージ 205系 埼京線 増結 4両セット 10-407 鉄道模型 電車【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 03時 19分に出品され03月29日 03時 19分に終了予定です。即決価格は7,852円に設定されています。現在136件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他鉄道模型

【商品名】

KATO Nゲージ 205系 埼京線 増結 4両セット 10-407 鉄道模型 電車



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.30 cm

横幅 : 21.70 cm

奥行 : 31.50 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。