『カシェリエ バッグ C7376 レディース【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 08時 02分に出品され03月20日 08時 02分に終了予定です。即決価格は7,852円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カシェリエ バッグ C7376 レディース
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ22cmxヨコ(上部29cmx底部16.5cm)xマチ10.5cm
・ポケットの数:1(外側0/内側1)
・メイン素材: ナイロン、合成皮革、合成繊維
・留め具の種類: リボン・ひも
・表地: フェイクレザー
・重量:270g
【サイズ】
高さ : 11.20 cm
横幅 : 28.20 cm
奥行 : 30.00 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※サイズ・カラーのご希望がある場合は
ご注文時のご要望欄にてお申しつけ下さい。
他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。
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落札価格7852円
569 入札履歴
終了
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