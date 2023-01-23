『カシェリエ バッグ C7376 レディース【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 08時 02分に出品され03月20日 08時 02分に終了予定です。即決価格は7,852円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カシェリエ バッグ C7376 レディース



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ22cmxヨコ(上部29cmx底部16.5cm)xマチ10.5cm

・ポケットの数:1(外側0/内側1)

・メイン素材: ナイロン、合成皮革、合成繊維

・留め具の種類: リボン・ひも

・表地: フェイクレザー

・重量:270g



【サイズ】

高さ : 11.20 cm

横幅 : 28.20 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

※サイズ・カラーのご希望がある場合は

ご注文時のご要望欄にてお申しつけ下さい。

他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。

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