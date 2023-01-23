『アルカ フトゥーラ ARCA FUTURA クオーツ メンズ 腕時計 EC494SL ホワイト【お歳暮】』はヤフオクでから04月07日 05時 15分に出品され04月07日 05時 15分に終了予定です。即決価格は7,851円に設定されています。現在758件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品仕様】
(約)H40×W33×D8mm (ラグ、リューズを除く)、重さ(約)42g、腕回り最大(約)18.5cm 、腕回り最小(約)14cm、ベルト幅ラグ付近(約)18mm、ベルト幅バックル付近(約)18mm
【素材】
ステンレス（ケース）、レザー（ベルト）
【仕様】
クオーツ、3気圧防水、カラー：ホワイト（文字盤）、ネイビー（ベルト）
【付属品】
取扱い説明書、保証書、ボックス
【保証期間】
1年間
アルカフトゥーラ ARCA FUTURA クオーツ メンズ 腕時計 EC494SL-BK ホワイト/ブラック
¥ 7851
サルバトーレマーラ SALVATORE MARRA 替えベルト付き クオーツ ユニセックス 腕時計 SM17116-PGBL ブルー/ピンクゴールド ピンクゴールド
¥ 7851
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落札価格7851円
758 入札履歴
終了
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