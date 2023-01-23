『カシオ CASIO Gショック G-SHOCK タフソーラー 腕時計 G2310R-1 ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 10時 02分に出品され03月03日 10時 02分に終了予定です。即決価格は7,851円に設定されています。現在62件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品仕様】

(H×W×D)：52.5×46.4×15.6mm



【素材】

樹脂、ステンレス



【仕様】

・耐衝撃構造・20気圧防水機能・タフソーラー（大容量ソーラー充電システム）・電話番号を最大30件メモリー（名前：8文字、番号部：14桁）・ワールドタイム機能：世界27都市（29タイムゾーン）の時刻表示 、サマータイム設定機能付き ・ストップウオッチ（1/100秒、24時間計、スプリット付き）・タイマー（1/10秒、最大セット24時間、オートリピート）・マルチアラーム5本・時報・バッテリーインジケーター表示・フルオートカレンダー・12/24時間制表示切替・ELバックライト（フルオートELライト、残照機能付き）・フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間機能使用の場合：約6ヶ月パワーセービング状態の場合：約1年



【付属品】

ボックス、保証書、取扱説明書



【保証期間】

1年間

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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